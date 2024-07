Dopo aver ceduto Koutsoupias al Catanzaro, il mercato in uscita del Benevento non si ferma. Destinato a svestire il giallorosso anche Don Bolsius che ha solleticato l’interesse di diversi club, non solo italiani. L’olandese ha ricevuto proposte anche dall’estero, ma vorrebbe continuare a giocare in Italia e le possibilità per farlo certamente non gli manco. Sulle sue tracce, infatti, ci sono quattro squadre, tutte militanti nel girone meridionale, lo stesso della Strega.

