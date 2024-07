Autonomia: Conte, ‘no alla secessione, in campo per raccolta firme referendum’

Roma, 19 lug- (Adnkronos) – “L’Italia non si spacca! Ora serve l’impegno di tutti, domani parte in tutto il Paese la raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata (io sarò al mercato di Civitavecchia, ore 10, Piazza Regina Margherita). Non rimaniamo a guardare mentre si condannano milioni di cittadini a vedere peggiorare la sanità, la scuola, i servizi, le infrastrutture, la burocrazia. No alla secessione, sì a un’Italia unita a tutela di tutti!”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.