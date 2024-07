Dati lusinghieri, seppure inferiori rispetto la media nazionale, per la voglia di fare impresa nel beneventano, dall’ultimo report di Infocamere, per il Sannio, con un dato in crescita per quanto riguarda lo stock complessivo delle aziende iscritte nel registro della Camera di Commercio: registrato un tasso incremento dello 0,29 per cento, questa la sintesi dell’andamento complessivo tra 352 aperture e le 250 chiusure nel beneventano.

