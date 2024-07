Malpensa: Di Marco (M5S), ‘con intitolazione a Berlusconi mondo ci ride dietro’

Milano, 18 lug. (Adnkronos) – “Intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi è il segno del totale decadimento delle nostre istituzioni. Non è nemmeno una sorpresa questa decisione, già in Consiglio regionale ci eravamo schierati contro queste proposte di beatificazione di Berlusconi”. Lo afferma Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia.

“In Italia – sottolinea – siamo passati dall’intitolare aeroporti a Falcone e Borsellino a Berlusconi, da chi combatteva la mafia a chi per anni ha imbarazzato l’Italia nel mondo. E ora vogliono che il mondo ci rida dietro atterrando nel nostro Paese”.