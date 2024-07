Un flusso in divenire il mercato del Benevento, fatto di operazioni in entrata e cessioni, ma anche di assalti ai propri gioielli che vanno necessariamente respinti. Il club giallorosso non ha bisogno di fare cassa ed è per questo che Marcello Carli risponde più che altro per cortesia a chi continua a provarci per i giocatori più promettenti di proprietà del sodalizio di via Santa Colomba.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia