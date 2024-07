Francia: agente di polizia aggredita con un coltello a Parigi (2)

(Adnkronos) – L’aggressione alla poliziotta è avvenuta in rue Vernet, vicino agli Champs-Élysées, a Parigi (8° arrondissement), ha appreso Le Parisien da fonti della polizia. La polizia è intervenuta e ha sopraffatto l’aggressore, ferendolo gravemente. Secondo quanto riferito, l’agente di polizia è stata colpito alla testa.

La polizia era stata chiamata poco prima a intervenire nel negozio Louis Vuitton sull’avenue des Champs-Elysées, per la presenza di un uomo armato di coltello. Sul posto era immediatamente giunta una squadra del Dipartimento dell’Ordine Pubblico e della Traffico della Prefettura di Polizia di Parigi. Quando è stato fermato, l’uomo di 27 anni avrebbe rifiutato di mostrare l’interno della sua borsa e avrebbe poi ferito l’agente di polizia. La polizia ha quindi risposto, ferendo gravemente il sospettato all’addome. Quest’ultimo, in pericolo di vita, è stato soccorso dai servizi di emergenza.