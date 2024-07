Corruzione: gip, per Toti ‘divieto di comunicare’, in forse incontro con Salvini**

Genova, 18 lug. (Adnkronos) – La nuova misura cautelare degli arresti domiciliari per Giovanni Toti, che da oggi deve rispondere oltre che di corruzione anche di finanziamento illecito, prevede il divieto “di comunicare con persone diverse da congiunti o familiari conviventi come unica misura adeguata a svolgere una efficace funzione cautelare – dovendo ritenersi del tutto inadeguata l’applicazione di altre misure cautelari – nonché proporzionata alla notevole gravità dei fatti”.

Una decisione presa dalla giudice di Genova Paola Faggioni, la stessa che ha firmato la prima ordinanza e che autorizza le istanze della difesa di Toti al quale da settimane vengono concessi incontri politici. Le esigenze cautelari contenute nell’ordinanza di oggi impediscono, salvo sorprese, nuovi incontri almeno fino all’interrogatorio di garanzia (entro dieci giorni) e dunque è a forte rischio l’incontro previsto per domani con il leader della Lega Matteo Salvini.