Udine: Ciriani, ‘da comune errore no patrocinio, sarò a partita Italia-Israele’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Ritengo sbagliata la decisione del sindaco di Udine di non concedere il patrocinio del Comune alla partita di Nations League Italia-Israele. Sport e politica dovrebbero rimanere due elementi distinti, anche perché la Nazionale rappresenta gli israeliani tutti a prescindere dal giudizio che ognuno di noi può dare sul loro governo, che è e resta comunque una democrazia. Per quanto mi riguarda farò di tutto per essere presente allo stadio Friuli il giorno della partita, sia per tifare Italia, sia per rappresentare la vicinanza al popolo israeliano”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.