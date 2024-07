Italia-Brasile: Mattarella a San Paolo, in agenda visite a museo immigrazione e Sermig

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – La visita di Stato in Brasile del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prosegue con la tappa a San Paolo, dove è atterrato l’aereo del Capo dello Stato. Previste oggi la visita al Museo dell’Immigrazione e quella all’Arsenale della Speranza del Sermig, centro di accoglienza per gli uomini e le donne senza fissa dimora. In seguito, Mattarella farà tappa a Edificio Italia, nato per creare uno spazio comune destinato agli italiani in Brasile. In questa sede incontrerà una rappresentanza della collettività italiana a San Paolo. Nel corso della visita alla storica Terrazza panoramica dell’Edificio, il Presidente rivolgerà un saluto al personale del Consolato Generale. Al termine degli impegni in agenda, il capo dello Stato partirà alla volta di Rio de Janeiro.