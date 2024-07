Hiv, esperti: “Dialogo, personalizzazione e attenzione ad aspetti pratici essenziali per aderenza terapeutica”

(Adnkronos) – Oggi le persone che vivono con Hiv, grazie ai progressi della ricerca e alle nuove terapie, hanno un’aspettativa e una qualità di vita molto superiori rispetto al passato. L’avanzare dell’età, però, li espone spesso alle comorbilità che altre patologie legate all’invecchiamento possono provocare, con conseguente necessità di dover seguire terapie anche per altre patologie croniche. Un aspetto, questo, che può influire sull’aderenza alla terapia antiretrovirale, in particolare per quella orale, che richiede costanza e regolarità da parte del paziente. L’aderenza, infatti, può essere faticosa per chi deve assumere una terapia tutta la vita, specie se quotidianamente.

“Nei pazienti che hanno comorbidità o che per altre questioni seguono politerapie, cioè che assumono già una terapia per via orale fatta di più compresse, la terapia antiretrovirale deve essere il più semplice possibile, perché tra l’altro la pillola della terapia per l’infezione da Hiv a volte per il paziente ha un “sapore diverso”, in senso metaforico chiaramente, perché è associata comunque a un peso psicologico”. Lo spiega Antonella Castagna, direttrice della Clinica di Malattie infettive dell’università Vita-Salute San Raffaele, Istituto scientifico San Raffaele di Milano.

“È importante trovare strategie che ricordino il meno possibile alla persona di essere Hiv positiva”, osserva Gabriella d’Ettorre, professore associato di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, che prosegue: “ma un altro aspetto che contribuisce ad aiutare l’aderenza alla terapia è la spiegazione alla persona che vive con Hiv di quello che andiamo a fare insieme. Gestire l’infezione significa assumere una terapia che tenga sotto controllo il virus e soltanto nel momento in cui noi medici rendiamo edotta la persona di quello che è il compito della terapia e di quello a cui si può andare incontro nel momento in cui non la si assume, allora si stabilisce un’alleanza medico-paziente che diventa un’alleanza terapeutica che contribuisce all’ottimizzazione dell’aderenza alla terapia”.

“Bisogna conoscere il paziente e, al di là dei progressi delle terapie, risulta essenziale il rapporto fra medico e paziente per la riuscita della cura”, rimarca Elio Manzillo, direttore Uoc Immunodeficienze e Malattie dell’immigrazione, Azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli, Ospedale Cotugno di Napoli. “Il percorso terapeutico non è una mera distribuzione di farmaci o convincere il paziente che il farmaco che gli si sta somministrando sia il migliore – prosegue – il paziente va portato per mano e seguito”.

“A volte si pensa all’aderenza terapeutica come a un insieme di fattori molto difficili da gestire – e in parte è vero anche se le terapie antiretrovirali di oggi ci hanno molto semplificato il compito – ma direi che l’ascolto del paziente e un approccio personalizzato sono fondamentali. E probabilmente dobbiamo fare ancora un po’ di strada su questo aspetto”, sottolinea Castagna.

“Il messaggio chiave – specifica D’Ettorre – è che ogni persona è singola, è diversa dall’altra, non esiste la terapia adatta a tutti, esiste la terapia che deve calzare bene alla singola persona”.

In quest’ottica, soprattutto per quanto riguarda la terapia orale, anche piccole attenzioni, come un packaging compatto e discreto e che, grazie all’indicazione dei giorni della settimana, aiuti a tenere il conto delle pillole, possono essere importanti per favorire l’aderenza alla terapia.