Camera: in Commissione Difesa l’acquisto di 24 nuovi caccia Eurofighter

Roma, 17 lug (Adnkronos) – La Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di acquisizione di 24 nuovi caccia Eurofighter Typhoon. “L’acquisto di questi nuovi velivoli – spiega il presidente della IV Commissione di Montecitorio Nino Minardo – nasce dall’esigenza di contrastare ogni possibile vulnerabilità nella capacità di Difesa Aerea nazionale e della NATO determinata dalla prossima dismissione degli Eurofighter di prima generazione e dei caccia Tornado”.

Il programma di acquisizione dei nuovi caccia multiruolo prevede un piano di sviluppo pluriennale e della durata complessiva di 11 anni. La spesa è stimata intorno ai 7 milioni di euro di cui risultano già finanziati 690,00 milioni di euro a valere sul bilancio del ministero della Difesa.

“I 24 caccia – continua Minardo – sono sostanzialmente un completamento del Programma F-2000, che è un programma di successo per i risvolti evidenti nel campo della cooperazione internazionale e dell’export. E’ importante sottolineare come la produzione dei nuovi velivoli avrà importanti ricadute dal punto di vista industriale e occupazionale perché riguarderà e rinforzerà il vasto patrimonio nazionale di competenze tecnologiche e manifatturiere”. Il via libera al programma dovrebbe arrivare in giornata.