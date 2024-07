Ue: M5s Europa, ‘congratulazioni a Metsola, Parlamento sia casa europei’

Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Congratulazioni a Roberta Metsola, rieletta Presidente del Parlamento europeo con una larga maggioranza. Il Movimento 5 Stelle sarà al suo fianco nella battaglia per difendere questa Istituzione e trasformarla in una casa di vetro per tutti i cittadini europei. La scorsa legislatura ha dimostrato quanto insidiose e pericolose siano le interferenze straniere nella vita politica europea, ecco perché bisogna andare avanti nella riforma interna del Parlamento europeo, rendendolo sempre più centrale nel processo legislativo. Ringraziamo l’europarlamentare spagnola Irene Montero per la sua candidatura che ha portato alta la bandiera della trasparenza, partecipazione e dell’Europa sociale e di pace, valori che noi condividiamo da sempre”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.