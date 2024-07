Escalation di reati predatori nella notte tra domenica e ieri.

Colpo ai danni di un bar tabacchi in contrada Olivola, dove sono stati trafugati valori bollati, soldi, gratta e vinci.

Altri due raid sono andati a segno in altrettanti caseggiati a San Giorgio del Sannio e a Pago Veiano; in questi casi i ladri hanno portato via denaro, monili in oro e gioielli

