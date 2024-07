Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Noi non commentiamo gli annunci, aspettiamo i fatti, pretendiamo da questo governo le risorse per non vedere smantellata la sanità pubblica”. Lo dice Elly Schlein, rispondendo in Senato a una domanda nel corso della conferenza stampa sul dl Sanità. “Meloni si ricordi che è al governo e ha la responsabilità di guidare il governo, devono trovare le risorse”.