Avvicendamenti al vertice per diversi istituti scolastici del beneventano e segnatamente del in città. Ieri pubblicate le nomine decise dall’Ufficio scolastico regionale della Campania.

A Benevento nuovo dirigente dell’Istituto Tecnico ‘G.B. Lucarelli’ è Giovanni Marro che lascia il ‘Galilei-Vetrone’, dove gli subentra Antonella Gramazio, fin qui titolare del vertice dell’Ipsar ‘Le Streghe’, che con ogni probabilità andrà in reggenza.

