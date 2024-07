La stagione dei derby campani non poteva non cominciare con un derby con il Benevento che inizierà il proprio cammino con una sfida che manca da 15 anni: quella con la Cavese, una delle neo promosse in Serie C. Il sorteggio del calendario, svolto ieri mattina nella sede della Lega Pro a Firenze, ha riservato alla Strega un avvio simile a quello di un anno fa: allora fu la Turris a inaugurare il nuovo corso targato Andreoletti, stavolta sarà la Cavese, con la differenza sostanziale che i sanniti avranno la possibilità di giocare davanti al pubblico amico del ‘Vigorito’, così come accadrà anche per la prima partita di Coppa Italia di Serie C contro il Taranto.

