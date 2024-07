Scoppia la pace tra Francesco Rubano e Umberto Del Basso De Caro. In politica, cinque mesi costituiscono un’era geologica ma, in ogni caso, non poteva non destare sorpresa la visita del giovane parlamentare che ha raggiunto l’ex sottosegretario alle Infrastrutture nel suo studio di piazza Guerrazzi. Non che i due fossero in guerra, ma un pizzico di stupore, soprattutto da chi non ha dimenticato le sciabolate scambiatesi lo scorso febbraio, è risultato più che legittimo. L’incontro, comunque, non aveva obiettivi prettamente politici, ha spiegato Rubano a qualche amico.

