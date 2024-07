Il Consiglio comunale di Castelfranco in Miscano, guidata dal Sindaco Andrea Giallonardo, ha approvato la bozza di convenzione con la Miscano Wind S.r.l., che realizzerà un parco eolico nel territorio comunale.

Nel presentare la proposta il Sindaco ha sottolineato come l’amministrazione valuti sempre, con attenzione e ponderazione, le proposte progettuali riguardanti la realizzazione di impianti eolici.

Proprio su quest’impianto aveva manifestato remore e criticità, e proprio per questo sono state imposte alcune prescrizioni.

