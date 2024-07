Nella mattinata di ieri, 13 luglio 2024, presso l’aula Giovani Paolo II, in Vaticano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei Riti settennali di penitenza in onore dell’Assunta, che si celebreranno a Guardia Sanframondi dal 19 al 25 agosto 2024. Come per la scorsa edizione, si è deciso di organizzare un momento per introdurre la stampa a un evento di grande complessità e articolazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia