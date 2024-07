L’intervista – Agostinelli: “L’errore di Mastella? Rinviare all’infinito la scelta di campo”, centrodestra in pressing sul sindaco

Sindaco, con il progetto Stati Uniti d’Europa immaginavate di aver finalmente recuperato una prospettiva di livello nazionale. Troppo forte la delusione per il flop elettorale?

“Innanzitutto, non ritengo sia stato un flop elettorale. Anzi! Ciò che non ha funzionato nella lista Stati Uniti d’Europa non può essere certo imputato alla Provincia di Benevento dove la stessa lista prende circa il 16%, mentre a livello nazionale non raggiunge il 4%. Questa era una lista che non godeva di un solo voto di opinione. Ciò significa che ogni voto è stato attribuito per la stima che l’elettore ha riconosciuto, per l’ennesima volta, al sindaco o all’amministratore che ci ha messo la faccia. Nel mio comune, ad esempio, abbiamo superato il 30%. Quindi, no, nessuna delusione”.

