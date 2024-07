“La tragica scomparsa di Vincenzo e Alessandro lascia un vuoto immenso nei nostri cuori e nella vita delle nostre comunità. In qualità di sindaco di Arpaia e di Presidente della “Città Caudina”, a nome di tutti i sindaci aderenti all’Unione di Comuni, esprimo cordoglio per il grave lutto che ha colpito le famiglie di Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello, oltre all’intera comunità di Rotondi”. Lo ha fatto presente in una nota stampa Pasquale Fucci, come dal medesimo già chiarito Primo cittadino di Arpaia ma anche vertice pro tempore della Unione dei Comuni della Valle Caudina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia