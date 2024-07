L’attesa è finita. Il Benevento ha svelato le nuove maglie e c’è un richiamo al passato nel kit home della Strega versione 2024/25: si torna alle strisce orizzontali giallorosse, come nel ‘99, l’anno della promozione in C1. Bianca invece la seconda, nera la terza divisa, così come quella dei portieri.

