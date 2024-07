Diciassette anni. Per sempre. La vita di Alessandro Mazzariello e di Vincenzo Gallo si è fermata, per sempre, in una strada della zona industriale di Montesarchio. Via Matilde Serao – a breve distanza dal Centro commerciale Liz Gallery – il teatro di una tragedia che ha precipitato nella profonda costernazione l’intero territorio della Valle Caudina.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia