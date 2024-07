“La sottoscrizione del contratto per una durata di otto anni permetterà all’azienda di investire negli acquisti e spalmarli su varie annualità, diminuendo i costi. Il livello della qualità del servizio da raggiungere, come definito da ARERA, è il 3° rispetto all’attuale 1° livello”. Così, l’amministratore unico dell’Asia Donato Madaro, a margine della stipula del contratto con il Comune di Benevento. I costi, prevede il numero uno dell’azienda, si manterranno stabili nel corso degli anni di affidamento, assorbendo gli incrementi di prezzo ipotizzabili per inflazione. Un contratto che permetterà al Comune di esercitare un controllo più stringente sull’attività dell’Asia e, soprattutto, sulla qualità del servizio. L’aliquota di raccolta differenziata a cui si tende è del 70% rispetto all’attuale 66%, incrementando anche la percentuale di materiale effettivamente riciclato.

