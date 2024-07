Rai: Graziano, ‘Tar riconosce comportamenti antisindacali, direttori si dimettano’

Roma, 12 lug (Adnkronos) – “Il tribunale del lavoro di Roma ha riconosciuto che il 6 maggio la Rai ha agito contro il sindacato per boicottare con ‘foga’ lo sciopero della larga maggioranza dei giornalisti e delle giornaliste: è gravissimo e i direttori che hanno avuto ruolo attivo devono assumersi le proprie responsabilità e dimettersi, a partire dal direttore di Rainews Petrecca”. Lo dice il deputato del Pd Stefano Graziano, capogruppo dem in Vigilanza Rai.

“Un’azienda dello Stato non può comportarsi in questo modo. La maggioranza è divisa, siamo ormai alle scorribande sulla pelle della Rai e dei sui dipendenti e dei cittadini che pagano il canone”, aggiunge Graziano.