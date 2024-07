I tempi sono maturi per la seconda cessione ufficiale della sessione estiva. Il Benevento si prepara a salutare Nermin Karic che già nella giornata di mercoledì avrebbe dovuto formalizzare il suo passaggio al Trapani, ma che per un impedimento di natura personale non ha potuto raggiungere la Sicilia in tempo utile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia