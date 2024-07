C’è un’unica certezza sulla 45 esima edizione di “Benevento Città Spettacolo”: la manifestazione si farà.

Nonostante le difficoltà legate ai fondi l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Città Spettacolo non intendono rinunciare alla realizzazione dell’evento.

Lo ha detto molto chiaramente il Sindaco Clemente Mastella a margine di un incontro svoltosi ieri nella zona industriale di Ponte Valentino.

Il Sindaco ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione rispetto alla manifestazione: “Ci siamo dati da fare e come Comune abbiamo destinato una cifra per la realizzazione di Benevento Città Spettacolo, che si farà comunque, in un modo o in un altro”.

