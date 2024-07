Dirigente sotto attacco. Gennaro Santamaria, responsabile del Settore Servizi al cittadino, Coordinamento Ambito B1, Asilo Nido, U.O. Sport e Servizi Sociali, dopo l’associazione “Io per Benevento”, entra nel mirino pure dei consiglieri comunali di “Alternativa per Benevento”. Gli esponenti dell’opposizione hanno scritto al Segretario Generale Riccardo Feola, al presidente della commissione politiche sociali Rosario Guerra, nonché all’assessore alla Trasparenza, richiedendo un’urgente convocazione della commissione. Angelo Miceli, Raffaele De Longis ed altri hanno preannunciato l’iniziativa ieri, avendo appreso della presentazione di un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto, tra l’altro, la verifica del possesso, da parte del Dirigente comunale Gennaro Santamaria, dei requisiti di legge richiesti per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore dell’Ambito sociale B1, di cui è capofila il Comune di Benevento. In particolare, nell’esposto si rileva che, ai sensi delle vigenti norme regionali, per l’espletamento dell’incarico di coordinatore degli ambiti sociali è necessario essere iscritto nell’apposito elenco istituito dalla Regione, con Delibera n. 689 del 13/12/2022.

