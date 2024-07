Si è mosso poco o nulla intorno ad Alberto Paleari e così il portiere di Giussano oggi completerà l’iter delle visite mediche per ottenere l’idoneità agonistica, per poi mettersi a disposizione di Auteri per i primi allenamenti della stagione, prima dell’inizio del ritiro di Roma.

