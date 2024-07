Sarà il simbolo del Pride 2025, assicurano gli organizzatori. Quella bandiera arcobaleno bruciacchiata non sconvolge assolutamente la manifestazione in corso a piazza Roma. Ignoti gli autori della “grande impresa”, si ipotizza possa essere la provocazione di alcuni ragazzi.

Esecrabile ma non tanto da intaccare la riuscita dell’evento. “Piazza Pride, la piazza tematica sui diritti delle persone LGBT organizzata domenica 7 luglio, ha riunito centinaia di persone. La manifestazione è riuscita oltre le più rosee aspettative, a dimostrazione che tanta gente non è disposta a vedere il nostro Paese scendere in fondo alla classifica dei Paesi europei per livello di tutela dei diritti”.

