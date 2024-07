L’entusiasmo dei giovani, la voglia di ricominciare di chi ha visto il proprio sogno infrangersi in semifinale, lo slancio dei due volti nuovi che vanno a impreziosire la rosa a disposizione di Gaetano Auteri. E’ così che è ripartito il Benevento, a distanza di oltre un mese dall’eliminazione play off subita ad opera della Carrarese, poi promossa in Serie B. Riparte con la voglia di riprovarci la Strega che ha inteso approcciare al campionato 2024/25 puntando forte sul gruppo che ha affrontato la seconda parte della scorsa stagione, a cui è stata portata una ventata di freschezza, garantita dai giovani cresciuti nel vivaio giallorosso e dall’arrivo di Lamesta e Manconi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia