Ucraina: Magi, ‘risultato mediazione Orban bombe Putin su bambini’

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “A poche ore dalla stretta di mano tra Orban e Putin dei missili russi hanno bombardato un ospedale pediatrico a Kiyv. Se era questa la mediazione con il regime russo a cui il presidente di turno dell’UE puntava rispondiamo: no grazie”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Se qualcuno ancora pensava che con Putin fosse possibile dialogare ora, speriamo, se ne faccia una ragione: non è possibile. L’Europa deve aiutare la resistenza ucraina a respingere i raid aerei russi sapendo che quella è resistenza europea. Fermare Putin in Ucraina – conclude Magi – significa impedirgli di attaccare paesi Ue in futuro con la stessa barbara ferocia”.