C.sinistra: Bonelli a Calenda, ‘con i distinguo si continua a perdere’

Roma, 7 lug (Adnkronos) – “Voglio dare un consiglio non richiesto a Calenda, l’unico confronto necessario e’ tra le opposizioni non con la premier Meloni. Nel merito le politiche del Governo Meloni sono chiare e c’è molto da fare per le opposizioni.con proposte alternative: alle politiche fiscali, che con la flat tax premierà i redditi alti a svantaggio dei ceti medi, alle riforme come autonomia differenziata e premierato, alle politiche sul clima”. Lo dice ill deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Solo unendo si vince e la modalità decisa da Calenda ripropone la rottura voluta dallo stesso leader di Azione ha lasciato il 25 settembre del 2022 a Giorgia Meloni la possibilità di vincere le elezioni. In Europa noi Verdi riteniamo che Giorgia Meloni debba stare fuori dalla maggioranza europea perché vogliamo l’estrema destra marginalizzata. La stessa cosa che dobbiamo fare in Italia e questi continui distinguo ripropongono drammatici errori del passato”, aggiunge Bonelli.