Vaccini: Sbrollini (Iv), ‘togliere obbligo inutile passo indietro’

Roma, 6 lug (Adnkronos) – “L’obbligo vaccinale per i minori di 16 anni ha aumentato la copertura, come dimostrano i dati scientifici e le affermazioni dei pediatri. Toglierlo sarebbe un inutile passo indietro”. Lo afferma la senatrice di Italia viva Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e Sanità del Senato.

“Questo blitz della Lega è l’ennesimo episodio della strategia di ‘guerriglia’ che il partito di Salvini sta portando avanti contro la propria maggioranza. È da irresponsabili – aggiunge Sbrollini – farlo su un tema così delicato, strizzando l’occhio ai No-vax per mero calcolo politico. Non si gioca con la salute dei cittadini. Spero che il Senato e il ministro Schillaci blocchino questa follia”.