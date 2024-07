Vaccini: Lupi (Nm), ‘stop obbligo per bambini è una sciocchezza’

Roma, 6 giu (Adnkronos) – “Lo stop all’obbligo vaccinale per i bambini e’ una sciocchezza scientifica che avrebbe conseguenze pericolose e non fa parte del programma di governo che punta alla tutela dei minori e dei più fragili, sia in campo sanitario sia in quello economico e sociale”. Lo dice Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati.

“E’ responsabilità della politica rinnovare ogni giorno la fiducia nei confronti della ricerca medica: se oggi l’aspettativa di vita si e’ notevolmente allungata e’ perché la scienza ci ha messo a disposizione nuovi farmaci e nuove terapie. Mettere in dubbio la fiducia nella ricerca e’ da irresponsabili”, aggiunge Lupi.