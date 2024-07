Ue: Orlando, ‘von der Leyen non è la nuova Europa’

Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Non lasciamo il malessere a Ecr o alla sinistra radicale ma proviamo ad interpretarlo stando dentro, con lealtà, ad una formula che penso sia la migliore delle condizioni date ma che non può essere raccontata come una specie di una nuova Europa, perché non lo è. Perché Ursula von der Leyen non è la nuova Europa, non è quella che vorremmo, non somiglia al programma che i socialisti hanno presentato alle elezioni”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando nel suo intervento alla Direzione del Pd.