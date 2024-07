Gravi ritardi nel ripristino del servizio idrico si sono registrati nella giornata di ieri in città. E il dito di molti è tornato a essere puntato contro Gesesa. Ne è consapevole il presidente Domenico Russo che però si difende: «Sono ben consapevole che il ritardo abbia arrecato un gravissimo disagio ai cittadini e, come sempre, è stata Gesesa a dover fornire spiegazioni e ad essere il terminale di innumerevoli invettive, più o meno ragionate, pur non avendo alcuna responsabilità. Per quanto concerne le chiusure notturne, abbiamo ampiamente spiegato che sono indispensabili per la carenza di acqua proveniente dalla Regione Molise».

