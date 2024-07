Ormai sempre più imminente la consegna dei cantieri e l’avvio attività edilizie per due interventi concatenati tra loro di rigenerazione e riqualificazione urbana del capoluogo, quello nell’odierno terminal bus, denominato per la toponomastica come piazzale ‘Vari’, areale contiguo a piazza Risorgimento, e l’altro parallelo per la realizzazione di un nuovo terminal bus nel rione Ferrovia, in un terreno, non edificato, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Benevento.

