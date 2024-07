«Abbiamo percorso tutte quelle che erano le possibilità per reperire personale medico e speriamo di trovare quanto prima possibile soluzioni della riapertura h 24 dell’ospedale del pronto soccorso del De Liguori», così il direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ Morgante a margine di un convegno: «Faremo di tutto – ha proseguito – per recuperare il personale medico per il pronto soccorso e a tal proposito c’è un concorso in scadenza, speriamo che ci siano medici disponibili a venire nel Sannio» la conclusione.

