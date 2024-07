L.elettorale: Parrini (Pd), ‘Casellati conferma i peggiori timori’

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Le anticipazioni della ministra Casellati sulla futura legge elettorale confermano tutti i nostri peggiori timori. Quel che si capisce è che la maggioranza pensa con sbalorditiva disinvoltura ad una sorta di sistema-Frankenstein, che sommerebbe tre cose tra loro palesemente insommabili come l’elezione diretta del capo del governo, il premio di maggioranza nazionale e i collegi uninominali maggioritari a un turno”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“Un minestrone indigeribile, contrario alla logica e a più sentenze della Corte Costituzionale. Aprendo la strada a un super-premio di maggioranza, un meccanismo del genere crea il rischio di un’irragionevole distorsione della volontà popolare e di squilibri insostenibili tra i poteri dello Stato. Da oggi abbiamo un motivo in più per contrastare energicamente una riforma costituzionale confusa e pericolosa”, aggiunge l’esponente dem.