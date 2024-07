Autonomia: Renzi, ‘Iv al lavoro su raccolta firme per referendum primavera 2025’

Roma, 4 lug (Adnkronos) – “Ho chiesto a tutta la struttura dei segretari provinciali e regionali di Italia Viva di mettersi al lavoro per raccogliere le firme sul referendum sull’autonomia differenziata, che io chiamo il referendum sulla burocrazia indifferenziata”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Ci dedicheremo tutta l’estate anima e corpo al tema della raccolta firme come Italia Viva sul referendum. Vedrete che nella primavera del 2025 il referendum sull’autonomia non sarà una passeggiata di salute per questa maggioranza, che almeno smetterà di parlare di argomenti ideologici e sarà chiamata a confrontarsi nel merito sul futuro del Paese”, aggiunge il leader di Iv.