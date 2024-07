Venticinque anni dalla prima messa in onda; venticinque anni di storie ed esperienze di devozione e fede: torna “Una Voce per Padre Pio” in onda da piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina oggi mercoledì 3 luglio alle 21.35 su Rai 1 (e in replica pomeridiana il 28 luglio), con la conduzione affidata a Mara Venier.

