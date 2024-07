Salario minimo: Pd-M5s-Avs, ‘battaglia ancora viva, alziamo la voce’

Roma, 3 lug (Adnkronos) – Una “battaglia ancora viva” quella sul salario minimo che Pd, M5s e Avs rilanciano grazie alla adesione di un nutrito gruppo di associazioni alla campagna per la raccolta delle firme per la proposta di legge popolare: InOltre, Udu, Link coordinamento universitario, Acta in rete, Primavera degli studenti, Nuovi orizzonti Gd, Als specializzandi, Federazione degli studenti, Repubblica degli stagisti, Coordinamento giovani giuristi italiani CoGita, Praticanti avvocati, Unione degli studenti, Rete della conoscenza, Questa e’ Roma, Italiani senza cittadinanza, Rete degli studenti medi, Friday for future Italia, Movimento giovanile della sinistra.

“La battaglia per il salario minimo è viva perchè è vivo il problema della questione salariale nel nostro Paese”, ha spiegato Maria Cecilia Guerra (Pd) aggiungendo: “Siamo certi che raggiungeremo la soglia minima di legge e siamo ottimisti sul numero di firme che riusciremo a raccogliere perché sappiamo anche dai sondaggi che il tema è molto sentito e quindi cercheremo di coinvolgere più persone possibili”.

“Ci troviamo in una fase in cui siamo consapevoli che dobbiamo mobilitare il Paese complessivamente -ha sottolineato Franco Mari (Avs)-. Non ci stancheremo mai di porre questa questione. Il governo deve sapere che le opposizioni troveranno sempre il modo di tenere vivo questo tema. Per noi e’ una battaglia di legislatura”. Per Valentina Barzotti (M5s), la questione “non può più essere ignorata e i lavoratori non devono più essere messi nelle condizioni di essere ricattabili. Parliamo di oltre 4 milioni di persone. A questo punto credo sia giusto alzare la voce”.