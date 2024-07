Monito di Accrocca: “Ci sia unità e giustizia sociale, qui l’autonomia differenziata già esiste tra entroterra e costa”

Partecipazione di popolo nonostante il turbine del primo mattino per la Messa solenne in onore di Maria Santissima delle Grazie, Celeste Patrona del Sannio e Compatrona della Città di cui ieri si è celebrata la ricorrenza. Nella sua omelia l’Arcivescovo Felice Accrocca ha invocato un rinnovato spirito comunitario e di unione nel segno della solidarietà, dello stare insieme e del messaggio “sovversivo” del Vangelo da recare come manifesto, per “fare eguaglianza”. Nel corso del rito religioso dinanzi autorità civili e militari e tanti cittadini fedeli nell’aula liturgica il rinnovarsi del suggestivo rito della dedicazione del cero alla Vergine Santissima, recato dal vicesindaco, Francesco De Pierro.

