Incrementoo si aggiudica la prestigiosa certificazione “Great Place to Work”

(Adnkronos) – È a Saronno una delle 11 società in ambito marketing ad essere un’eccellenza come ambiente lavorativo in Italia

Saronno, 03/07/2024 – Incrementoo, leader nel settore del marketing ristorativo, è orgogliosa di annunciare di aver ottenuto la certificazione “Great Place to Work”, valida da giugno 2024 a giugno 2025. Questo prestigioso riconoscimento testimonia l’impegno di Incrementoo nel creare un ambiente di lavoro eccellente e stimolante, confermando l’azienda come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia nel settore del marketing.

La certificazione “Great Place to Work” è assegnata solo alle aziende che dimostrano eccellenza nelle pratiche di gestione delle risorse umane e nel creare un ambiente di lavoro positivo. Incrementoo si distingue così tra le 11 società di marketing, su oltre 30.000 in Italia, a ricevere tale riconoscimento quest’anno.

“Il nostro successo come azienda dipende totalmente dal benessere e dalla soddisfazione dei nostri dipendenti”, ha dichiarato Stefano Visconti, CEO e Founder di Incrementoo. “Questa certificazione è una prova del nostro impegno costante nel valorizzare ogni membro del nostro team e nell’offrire condizioni di lavoro ottimali per facilitare la crescita personale e professionale.”

Con un organico molto giovane (età media 27 anni), Incrementoo ha sempre posto le persone al centro della sua filosofia aziendale. L’ottenimento della certificazione “Great Place to Work” riflette l’alto standard mantenuto dall’azienda nelle relazioni interne e il suo impegno verso l’innovazione continua nel campo del marketing ristorativo.

