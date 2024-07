Governo: Cdm, prorogata delega scrittura Codice Spettacolo

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Prorogata dal Consiglio dei ministri la delega al governo per la scrittura del Codice dello spettacolo. “Il Cdm, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, ha approvato un disegno di legge che proroga il termine per l’esercizio delle deleghe previste dall’articolo 2, della legge 15 luglio 2022, n. 106, appunto la delega al governo per la stesura del Codice dello Spettacolo – si legge nella nota diramata da Palazzo Chigi post Cdm -. La scadenza dell’attuale termine di 24 mesi era fissata per la meta’ di agosto 2024. Il dossier, che e’ in mano al sottosegretario al MiC Gianmarco Mazzi, prevede il riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo, la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore e il riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi”.