Atto di delibera di giunta comunale per reperire fondi, su richiesta del dirigente ‘Settore Ambiente ed Energia Mobilità Servizi Cimiteriali Patrimonio’, per lo sgombero urgente del plesso scolastico Federico Torre e del plesso Marmorale. La Giunta comunale concede il via libera all’attingimento risorse per 60mila euro con motivazione «Spese per sgombero immobili comunali» il tutto tramite prelevamento dal fondo di riserva di competenza. Atto finanziario urgente finalizzato allo sgombero che preclude all’effettuazione dell’operazione di svuotamento di arredi e beni strumentali dall’edificio della “Torre” in parte dall’edificio “Sala” dove sarà trasferita per la segreteria e la dirigenza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia