Sconcerto e anche esasperazione ieri per la comparsa in strada tra viale San Lorenzo, Corso Dante, via Torre della Catena e ancora parte corso Garibaldi prossima a corso Vittorio Emanuele di fiorire in prossimità degli incroci, con grosse difficoltà per i residenti per circolare in auto per lavoro o per fare spesa anche di giorno, quando il numero avventori alla Festa Madonna delle Grazie è ridotto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia