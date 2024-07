Dl agricoltura: Nocco (Fdi), ’15 mln euro prestiti imprese olivicole, agrumicole e ovicaprine’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – Con l’obiettivo di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovi-caprino, è stato approvato un emendamento al Dl Agricoltura, in corso di conversione in Senato, che mette loro a disposizione 15 milioni di euro. L’intervento, a prima firma della senatrice Maria Nocco (Fratelli d’Italia) prevede contributi da destinare alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Op, organizzazioni di produttori. Considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e competitività, a ciascuno settore sono destinati 5 milioni di euro con modalità che saranno previste da un decreto del ministero dell’Agricoltura. Ad erogare i contributi sarà Ismea, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, ente gestore della misura.

“Attraverso le Organizzazioni dei Produttori cerchiamo di far giungere ai settori olivicolo-oleario, agrumicolo e ovicaprino un sostegno finanziario sugli interessi bancari così da mettere le imprese agricole e zootecniche nelle condizioni di maggior respiro per un rilancio produttivo – dichiara la senatrice Maria Nocco (Fdi) – Seguirò e sosterrò l’operato di Ismea, a cui auguro un proficuo e celere lavoro. Ringrazio il ministro Francesco Lollobrigida per un ulteriore contributo a queste imprese che necessitano di una attenzione particolare e il presidente Luca De Carlo per l’attento lavoro in Commissione Agricoltura in Senato”.