Tribunale Brevetti: Fidanza (Fdi), ‘per Milano grande opportunità’

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “L’inaugurazione della sede milanese del Tribunale Unificato dei Brevetti rappresenta una grande opportunità per il territorio e per l’Italia intera”. È quanto dichiara in una nota il capo-delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza. “È il giusto riconoscimento per il ruolo della nostra nazione e per il primato della Lombardia nella registrazione di brevetti innovativi e nella presenza radicata di una comunità di esperti e professionisti di livello straordinario. Il governo Meloni ha lavorato alacremente per garantire il trasferimento del numero massimo possibile delle competenze inizialmente attribuite a Londra e il risultato positivo ottenuto rafforzerà la leadership dell’Italia nei settori coinvolti. Avendo lavorato molto nello scorso mandato su questo dossier, l’inaugurazione di oggi rappresenta per me anche una soddisfazione personale e una battaglia vinta”.